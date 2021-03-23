Андрей Чибис выразил соболезнования семье погибшей в горах девочки из Санкт-Петербурга

Вертолёт Северо-Западного авиационного поисково-спасательного-центра не смог приземлиться в районе нахождения детской туристической группы, участница которой погибла после схода снежной массы на горе Маннепахк, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Как пояснил представитель ведомства, вертолёт «не смог произвести посадку по причине погодных условий и особенностей рельефа данной местности». В результате воздушное судно вернулось в Мончегорск.

Как сообщает «Интерфакс Северо-Запад», туристов на снегоходах доставят до посёлка Риж-губа, потом пересадят на автобус, который отвезёт их в гостиницу в Мончегорске.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о начале эвакуации туристов на снегоходах. Он отмечал, что лагерь находится в труднодоступном месте, и эвакуацию осложняет полное отсутствие дороги, спасателям приходится прокладывать путь для техники, чтобы вывезти туристов из района происшествия.

Попавшая под снежную массу девочка в понедельник вечером была объявлена погибшей, но в ночь на вторник стало известно, что она выжила и находится в тяжёлом состоянии. В региональном управлении СКР по Мурманской области объяснили, что информация о её гибели была получена «по неустойчивой телефонной связи» от других участников тургруппы.

Во вторник утром прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть девочки.

Андрей Чибис выразил соболезнования семье погибшей и добавил, что сейчас с её близкими работают психологи МЧС. Её отец вылетает из Санкт-Петербурга в Мурманск.