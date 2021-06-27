Андрей Чибис высоко оценил внимание властей города Полярные Зори к благоустройству муниципалитета

Вчера в ходе рабочей поездки в Полярные Зори губернатор Андрей Чибис осмотрел ход работ по благоустройству общественной и дворовой территории в центре города.

В районе МСЧ 118 за счёт средств областного бюджета (8 млн рублей), а также в рамках соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Правительством Мурманской области (2,5 млн рублей) планируется обустроить тротуары с площадками для отдыха, оборудованными скамейками и цветниками, будут установлены светильники на опорах. На сегодняшний день здесь уже произведена планировка территории, вывезен мусор и разобран асфальт, выполняются работы по устройству дренажа. Поскольку на территории всегда много транспорта, будет организована автостоянка с выделенными местами для парковки транспорта инвалидов.

Ведётся и благоустройство прилегающей к МСЧ 118 территории. За счёт средств градообразующего предприятия КАЭС (5 млн рублей) и Банка ВТБ (445 тыс.рублей) выполняются работы по укладке тротуарной плитки в районе домов 1, 3, 5 по Нивскому проспекту до медсанчасти, произведена замена ступеней с обустройством спуска для маломобильных групп населения.

Кроме того, благодаря областной субсидии преобразится дворовая территория домов 1 и 5 по Нивскому проспекту. Здесь запланированы обустройство тротуара, ремонт внутридворового проезда, автостоянки, восстановление газона, установка урн и скамеек. Все работы проводятся одновременно, чтобы полностью провести благоустройство одного из центральных районов города.

Всего на благоустройство дворовых территорий в муниципалитете в этом году предусмотрено свыше 25,9 млн рублей, более 19,7 из них – из областного бюджета.

Губернатор Андрей Чибис высоко оценил внимание местных властей к развитию городской среды.

«Хочу отметить, что внимание уделяется не только площадкам, которые мы помогаем ставить, и общественным пространствам - очень внимательно городские власти относятся к тротуарам. Это то, что их коллегам стоит взять на заметку. Город постепенно становится все лучше. Конечно, очень важно, что местные власти внимательно и трепетно относятся к тому, как город выглядит. Это очень хорошо», – отметил Андрей Чибис, назвав Полярные Зори приятным для жизни городом.

«Мы в последние годы уже системно занимаемся и общественными пространствами, и дворовыми, и дорогами в муниципалитете. В этом году у нас рекордные объемы по дворовым территориям – сразу десять дворов. Благоустраивается одна большая общественная территория – мы сделали акцент на территории в районе медсанчасти 118, он перегружен с точки зрения транспорта из-за отсутствия достаточного количества парковочных мест. Создаем большие, современные, хорошие площадки в поселках Зашеек и Африканда. В Зашейке будет крупная детская площадка, это очень серьезный запрос со стороны жителей, а в Африканде мы создаем небольшую скейт-площадку, потому что дети видят скейт-парк в Полярных Зорях и, конечно же, просят сделать нечто подобное и в их поселке. В этом году мы это обязательно сделаем», – рассказал о планах по благоустройству глава города Полярные Зори с подведомственной территорией Максим Пухов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Чибис осмотрел также другие общественные и дворовые территории города атомщиков.