Андрей Чибис, выступая в Совете Федерации на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, обозначил ключевую роль малого и среднего бизнеса в устойчивом развитии Арктики

Сегодня губернатор Мурманской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис выступил на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, посвящённом ведению предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Заседание состоялось в Москве под председательством первого заместителя председателя Совета Федерации - председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Владимира Якушева.

В ходе выступления Андрей Чибис обозначил ключевую роль малого и среднего бизнеса в устойчивом развитии Арктики и фактически выступил в его защиту, подчеркнув необходимость корректировки условий ведения предпринимательской деятельности с учётом северной специфики.

«Ключевую роль играет малый и средний бизнес, а также городская экономика. Север - объективно сложная территория: климат, логистика, издержки. Без малого бизнеса реализация крупных проектов не будет устойчивой. Более того, для многих населённых пунктов это фактор диверсификации экономики и снижения зависимости от одного-двух градообразующих предприятий», — отметил Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что меры, принятые на федеральном и региональном уровнях в соответствии с приоритетами, обозначенными Президентом России в «Основах государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктики», уже дают заметный эффект.

Андрей Чибис привёл ключевые показатели развития Мурманской области. За последние семь лет валовой региональный продукт на душу населения вырос в 2,3 раза, - регион вышел на 10-е место в стране. По средней заработной плате область также занимает 10-е место. В рамках реализуемых проектов создано около 9700 рабочих мест. По объёму инвестиций в основной капитал на душу населения Мурманская область занимает 11-е место в России и 2-е место в Северо-Западном федеральном округе.

Отдельно он подчеркнул необходимость повышения эффективности преференциальных режимов.

«Важно, чтобы эти меры действительно работали эффективно, чтобы преференциальные режимы давали реальный результат», - отметил губернатор. Он добавил, что Мурманская область сегодня является лидером по числу резидентов и объёму инвестиций в рамках таких механизмов. В регионе успешно действует первая в Арктике территория опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики», а также режим Арктической зоны Российской Федерации.

Губернатор пояснил, что ТОР ориентирована преимущественно на крупные инвестиционные проекты, тогда как режим арктического резидентства охватывает более широкий круг участников - малый, средний и крупный бизнес.

Отдельное внимание он уделил условиям ведения бизнеса в Арктике. Среди ключевых факторов - высокая стоимость труда, северные гарантии, длительный отопительный сезон и климатические особенности, существенно влияющие на издержки предприятий.

Андрей Чибис представил предложения по совершенствованию регулирования. В их числе - возвращение регионам права устанавливать пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения, повышение порога по налогу на добавленную стоимость для Арктической зоны до 60 млн рублей, а также восстановление пониженных тарифов страховых взносов для малого и среднего предпринимательства в Арктике.

Он также подчеркнул необходимость предсказуемости преференциальных режимов и сохранения стабильных условий для действующих резидентов без ухудшения правил реализации уже начатых проектов, а также сохранения за регионами инструментов поддержки и управления развитием экономики.

 

 

