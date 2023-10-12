Андрей Чибис выступил на пленарном заседании «Час субъекта» в рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации Федерального Собрания России

Вчера заседание состоялось под руководством спикера Валентины Матвиенко, участие в нем приняли глава Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, делегация региона.

Валентина Матвиенко отметила, что Дни Мурманской области проходят не впервые, и такой интерес к формату говорит о его результативности, а также поблагодарила губернатора и региональную команду за подготовку к мероприятиям.

«Мурманская область – это особый стратегически важный регион, настоящие ворота Арктики, наш первый незамерзающий порт, где положено начало Севморпути. В регионе реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов, в частности по созданию комплекса «Мурманский СПГ», продолжается строительства порта «Лавна». Также регион – абсолютный лидер по приросту туризма. Спасибо за содержательные доклады, организованную выставку, неравнодушие, с которым относитесь к решению проблем своего региона. Надеюсь и в этот раз мы продвинемся в решении актуальных задач Мурманской области. Область отметила 85-летие, 4 октября городу-герою Мурманску исполнилось 107 лет. Желаю жителям благополучия и процветания», – сказала спикер СФ.

В рамках доклада глава региона обозначил основные достижения Кольского Заполярья, значимые промышленные и социальные проекты. В их числе глава региона отметил рост промышленного производства на 10,9%, ВРП на душу населения – в 2,5 раза.

«В инвестиционном портфеле региона – более 290 проектов, в которые запланировано инвестировать свыше 1,2 трлн рублей в ближайшие 10 лет. Мы лидеры по количеству резидентов Арктической зоны – их 207. Создано более 5000 новых рабочих мест, а средняя зарплата превысила 95 тысяч рублей. Мы перестали быть дотационным субъектом», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор также подчеркнул, что реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

«В активной стадии проект комплексного развития Мурманского транспортного узла, что позволит двукратно увеличить объем грузоперевалки, построен с нуля плавучий завод по сжижению природного газа, который уже ушел на линию. Знаковым для региона является принятое решение о газификации Мурманской области, мы долго за это бились. Это снизит расходы населения на ЖКХ, позволит перезагрузить промышленность, вывести на новый уровень. Половина запасов лития в России сосредоточено у нас, в Мурманской области запущены проекты освоения крупнейшего Колмозерского и Полмостундровского месторождений», – перечислил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что на рабочей группе по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ с участием сенаторов проработаны три важных вопроса для региона: льготная ипотека для арктических регионов, финансирование реновации ЗАТО и концепция опорных городов: стратегически важных населенных пунктов, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. Все они также поддержаны Президентом Владимиром Путиным в ходе визита в регион в июле. Перечень опорных городов планируется определить до 1 ноября, чтобы в дальнейшем сформировать мастер-планы по их развитию.

Губернатор подчеркнул, что в приоритетном порядке в регионе реализуются национальные проекты: их процент исполнения в среднем выше, чем по стране. Также обеспечивается всесторонняя поддержка бойцов СВО и их семей. Кроме того, реализуется стратегический план развития «На Севере – жить».

«Он составлен с учетом инициатив и предложений жителей региона, за которые они проголосовали. И план четко реализуется, является нашей идеологией. К примеру, для молодых кадров введены полярки с первого дня работы, запустили программу субсидирования индивидуального строительства и покупки жилья «Свой дом в Арктике, развиваем сеть молодежных пространств «СОПКИ» – их уже 42 по региону, инвестируем в здравоохранение, привлекаем врачей, запустили специальную программу «Арктическая школа» по обновлению помещений, создаем профильные классы с участием наших промышленных партнеров, реализуем проект «Уникум» – благодаря чему кратно увеличилось количество победителей олимпиад. Также активно развиваем Мурманский арктический университет, инвестируем в СПО – создаем уникальные мастерские и лаборатории», – прокомментировал Андрей Чибис.

Глава региона также сообщил, что построено 8 детсадов, создаются и обновляются амбулатории и ФАПы, социальные, спортивные и культурные объекты, активно ведется благоустройство, обновляется система пассажирского транспорта.

Говоря о вопросах, в которых требуется поддержка Совета Федерации, глава региона отметил необходимость проработать вопросы по федеральному финансированию повышения зарплат.

«Мы бездотационный регион и расходы по исполнению указов о повышении зарплаты некоторым категориям теперь несет областной бюджет. Отмечу, что в текущем и следующем году по МРОТ это 1,1 млрд рублей, по зарплатам 2,5 млрд рублей. Это существенная нагрузка. Из-за этого нам будет сложно проиндексировать зарплату людей, не попадающих под такие указы. Например, уборщик будет получать более 44 тысяч, а социальный работник – в районе 50 тысяч. Мы обсуждали на Комитете, что расчет некорректен и необходимо решение о том, чтобы у северных регионов учитывались все дополнительные расходы и не снималась поддержка федерального центра в рамках выплаты зарплаты и доплаты до МРОТ», – подчеркнул губернатор.

Также губернатор поблагодарил за поддержку необходимости увеличения финансирования реновации ЗАТО.

«Министр финансов озвучил выделение 10 млрд рублей ежегодно в ближайшую трехлетку. Прошу также поддержать нас в том, чтобы было закреплено адекватное федеральное софинансирование. Хотя бы как по нацпроектам: 94% федеральных и 6% наших средств. Если пойдем по принципу постановления, то 30% к этим 10 млрд руб. мы должны будем добавлять из нашего бюджета, что нам сложно будет выполнить. А военные гарнизоны – это стратегическая задача, обозначенная Президентом Владимиром Путиным четко на совещании в июле», – подчеркнул губернатор.

Говоря о развитии медицинской инфраструктуры, глава региона напомнил, что в Мурманской области строится новый корпус онкодиспансера, но с учётом удорожания необходимы средства на закупку оборудования.

«В том числе есть поручение Президента по больнице в Североморске. Проект есть, но в нем также нет оборудования. Это также дополнительные средства, которые необходимо выделить. Я прошу нас поддержать в этих вопросах», – обратился губернатор к Сенату.

В числе важных направлений работы главой региона также отмечена необходимость поддержать возможность легальной продажи улова рыбакам-любителям.

«Сегодня они до 100 кг рыбы могут добыть законно за один выход в море. А продать легально не могут. Жителям приморских поселков это важно, это их род деятельности. Мы много дискутировали. Давайте им дадим такую возможность, в порядке эксперимента введем в Мурманской области. Мы готовы запустить. Это и рыбы будет больше на прилавках, и они станут легальными самозанятыми, будут платить налоги. Федеральные органы власти подход поддерживают. Давайте вместе это сделаем», - пояснил Андрей Чибис.

В заключение губернатор вновь поднял вопрос стоимости мазута. На 2024 год планируется введение квот на закупку топлива по определенной цене для мазутозависимым регионам.

«Мы зависим больше всех, пока к нам не пришел газ. Вопрос, по какой цене это будет установлено. Мы рассчитали с Минэнерго и представили в правительство справедливую на наш взгляд цену в 9,6 тысячи рублей с НДС с доставкой. Даже при этой цене мы 1,5 млрд дополнительно будем закладывать в бюджет. Но продолжается дискуссия, в рабочем режиме обсуждается цена в 20 тысяч, а для нас это ещё 10 млрд рублей из областного бюджета – вместо того, чтобы направить их в развитие социальных направлений. Просим сенаторов нас поддержать», - подчеркнул губернатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что поддержка региона – важная задача Сената.

«Хочу акцентировать внимание на огромном потенциале области и перспективах развития. Такой интерес к региону нужно и дальше, поддерживать и конвертировать все достижения в качество жизни мурманчан. Они вправе рассчитывать на рост зарплат и благосостояния. Регион уделяет этому внимание. За последние четыре года достигнуто многое. Такой позитивный тренд на развития очевидно заметен и в результатах работы и развитии экономики, социальной сфере, притоке инвестиций и хочу за это поблагодарить губернатора, председателя областной думы, руководителей муниципалитетов. Но нужно решать и те вопросы, которые волнуют жителей региона. Отмечу, что сделан акцент на модернизацию здравоохранения, образования, это важно», – подчеркнула глава Совета Федерации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Валентина Матвиенко поручила внести озвученные предложения в итоговое постановление Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области».

Фото (пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания России): https://gov-murman.ru