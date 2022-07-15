Андрей Чибис выступил с инициативой юридической проработки вопроса установки видеокамер на всех объектах независимо от формы собственности, а также передачи контента в централизованную региональную систему

В Мурманской области будет внедрена цифровая система дозвона в учреждения здравоохранения, для удобства жителей и специалистов создаётся единый медицинский портал, а также системы, позволяющие обеспечить безопасность жителей региона будут активно внедрятся во всех муниципалитетах региона. Об этом губернатор Андрей Чибис 14 июля заявил, подводя итоги пленарного заседания «Умный город – умная страна».

Как отметил губернатор, Мурманской области есть чем гордиться, потому что в регионе внедрено большое число важных социальных сервисов и этот результат заметен не только жителям, но и отмечен на федеральном уровне.

Во время пленарного заседания форума «Умный город. Новые вызовы» губернатор Мурманской области представил участникам и гостям мероприятия ряд успешных кейсов реализации стандартов «Умный город». В выступлении Андрей Чибис подробно остановился на основных платформах, которые позволяют эффективно выстраивать бизнес-процессы, принимать более взвешенные решения и повышать комфорт городской среды.

«Для выстраивания эффективной работы крайне важно получать обратную связь от северян. Поэтому важнейшим инструментом стал для нас запуск сервиса «Наш Север», благодаря которому любой житель Мурманской области может получить ответ на насущный вопрос гораздо быстрее регламентированных законом 30 дней, – подчеркнул глава региона. – В зависимости от категории обращения на формирование ответа пользователю уходит от нескольких часов до 3 дней».

Кроме того, глава региона подчеркнул, что для подачи определённых обращений сервис позволяет сохранить анонимность, например, когда информация касается незаконного оборота наркотических средств или нарушения прав ребёнка. Помимо организации обратной связи «Наш Север» стал площадкой для большого количества голосований, дав возможность северянам отдать предпочтение тем или иным проектам благоустройства городской среды.

Ещё одна успешно внедрённая в регионе практика – система комплексного мониторинга процессов механизированной и ручной уборки территорий.

«Одна из самых острых для нашей климатической зоны тем – уборка снега. И её невозможно решить привычными отчётами в виде перечисления единиц вышедшей на работу техники. Поэтому в феврале 2021 года мы достаточно жёстко и оперативно внедрили в регионе систему комплексного мониторинга процессов уборки. Причём сейчас она действует не только зимой – летом мы также отслеживаем чистоту и порядок, – отметил Андрей Чибис. – Грамотное выстраивание бизнес-процессов, включающее корректную постановку задачи и отражение на виртуальной карте реального положения дел, открытость платформы, передача реально работающего инструмента для оперативного контроля хода выполнения работ – всё это помогло существенно снизить количество негативных сообщений от северян. Но что ещё важнее – с момента внедрения системы даже в самых тяжелых погодных условиях мы ни разу не столкнулись с остановкой жизнеобеспечения, прекращением движения общественного транспорта ни в заполярной столице, ни в других муниципалитетах региона».

Ситуацию на дорогах области позволяет отслеживать ещё один сервис – единая открытая платформа для управления транспортной системой.

«Два года назад было принято решение о передаче полномочий управления общественным транспортом от муниципалитетов региональному правительству, – рассказал Андрей Чибис. – Эта мера позволила запустить единую цифровую платформу, позволяющую видеть в режиме реального времени ситуацию с общественном транспортом на дороге. Вышел автобус на линию или нет: на севере это вопрос не комфорта, а скорее – жизнеобеспечения».

Модульная система сбора и аналитики транспортных потоков в режиме реального времени с возможностью визуализации и поддержки принятия решений позволяет осуществлять в регионе не только мониторинг общественного транспорта, но и содержит «цифровой двойник» дорог с базой данных объектов дорожной инфраструктуры разметки, знаков и схем организации движения, сбор и анализ данных из систем ГИБДД, дорожных служб, такси и оптимизацию процессов управления и контроля регулярных транспортных перевозок. На сегодняшний день система позволяет контролировать 192 маршрута, осуществлять передачу данных в Яндекс.Карты и 2GIS, онлайн-мониторинг 430 единиц транспорта, а также контроль на дорогах, в том числе через видеонаблюдение.

Наряду с этими внедрёнными практическими решениями Андрей Чибис рассказал о единой цифровой платформе управления регионом, цифровом туристическом гиде, обозначил актуальность проработки цифровых систем безопасности, в том числе видеонаблюдения и механизмов распознавания лиц, а также обозначил вектор дальнейшего внедрения стандартов «Умный город».

«Вопросы, касающиеся безопасности, особенно важны в разрезе обсуждения цифровизации регионов. Внедрение систем видеоаналитики и распознавания лиц – одно из приоритетных, – рассказал Андрей Чибис. – Сейчас мы создаём единую региональную платформу, которая будет аккумулировать видеоконтент из всех муниципалитетов для последующей детальной аналитической работы. Такой ресурс существенно увеличит эффективность работы силовых структур и будет активно использоваться при организации поисковых операций».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершении губернатор выступил с инициативой необходимости юридической проработки вопроса установки камер на всех объектах независимо от формы собственности, а также передачи контента в централизованную региональную систему с оборудования, установленного внутри торговых центров, на парковках и других местах, пользующихся популярностью у горожан. По мнению главы региона, такой глобальный подход позволит добиться максимального эффекта в части обеспечения безопасности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/