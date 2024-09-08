Андрей Чибис: я проголосовал за развитие нашей области, за план «На Севере – жить»

Глава Мурманской области Андрей Чибис проголосовал на выборах губернатора и муниципальных депутатов в столице региона на избирательном участке в гимназии №5. Вместе с ним в голосовании приняла участие супруга Евгения.

«Я проголосовал за развитие нашей области, за план «На Севере – жить», который сформулировали сами жители», – отметил действующий губернатор.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, сегодня в Мурманской области завершился второй день выборов нового губернатора. Кроме того, прошли выборы в состав 13 Советов депутатов муниципальных образований региона и выборы депутата Мурманской областной Думы по Оленегорскому избирательному округу №15. Избирательные участки работали до 20.00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/