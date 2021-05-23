Андрей Чибис: ярмарка «Наша рыба» станет мобильной

Ярмарка «Наша рыба», пользующаяся большой популярностью среди мурманчан и гостей областного центра, станет мобильной. Планируется, что уже этим летом передвижная торговая площадка, оснащенная холодильным и морозильным оборудованием для перевозки, хранения и реализации рыбной продукции, начнет курсировать по муниципалитетам Мурманской области. О новом формате социального проекта рассказал губернатор Андрей Чибис во время посещения субботней ярмарки в Мурманске.

«Этим летом проект «Наша рыба» расширится и приобретёт новый формат. Это будет выездная ярмарка. Специальные машины – фудтраки начнут ездить по населенным пунктам области, – сообщил глава региона. – Конечно, хочу поблагодарить всю команду «Мурманконгресса», которая занимается организацией традиционной субботней ярмарки, потому что все сделано достойно, с соблюдением мер безопасности. И, безусловно, наших рыбаков, которые идут нам навстречу. Иначе не получилось бы продавать охлажденную треску на треть дешевле от рыночной стоимости. Поговорил сегодня с посетителями, все очень довольны – это главное».

Проект «Наша рыба» возобновил свою работу в формате еженедельных ярмарок с 24 апреля. За четыре недели, как отметил глава региона, продано порядка 13 тонн охлажденной и 9 тонн замороженной и копченой рыбной продукции. Всего за два года действия программы реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов.

«С марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса ярмарка была на паузе, но проект осуществлял свою работу в режиме онлайн-заказов и доставки продукции на дом. И вот уже пятая суббота как ярмарка запустилась в привычном месте – на площадке ТРЦ «Форум». Сегодня нам доставили 600 кг ерша и 2500 кг охлажденной трески», – прокомментировал руководитель АНО «Мурманконгресс» Артем Марышев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2019 году социальный проект «Наша рыба», инициированный губернатором Андреем Чибисом, вошел в число победителей премии «Лучшие региональные практики», а также включен в «белую книгу» Федеральной антимонопольной службы. По оценке ФАС России, проект способствует улучшению конкурентной среды на рынке розничной торговли и реализации рыбной продукции, а также удовлетворению жителей региона доступными услугами. На традиционной ярмарке в Мурманске охлажденную треску можно купить за 209 рублей за килограмм, пикшу – за 179 рублей, камбалу – за 199 рублей.