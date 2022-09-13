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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.22 10:00

Андрей Чибис: за два года реализации участие в проекте «Arctic schools» приняли 98 школ Мурманской области

Вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области глава региона Андрей Чибис подвёл итоги программы «Arctic schools». В Мурманской области завершены основные работы по модернизации пространств в рамках этого проекта: в школах преобразованы 13 спортивных пространств, 11 столовых, 19 общественных пространств, 18 учебных кабинетов и 4 теплицы.

Губернатор отметил, что в 2022 году впервые финансирование получили инициативы по созданию и реновации теплиц – ранее эта практика была широко распространена в мурманских общеобразовательных учреждений. Кроме того, с 2022 года в программу «Arctic schools» впервые подключены детские сады: реновация коснулась 35 учреждений.  

«В 2022 году мы обновили 100 пространств на общую сумму свыше 263 млн рублей. Проект «Arctic school» даёт хорошую возможность для образовательных учреждений получать обновления помимо других программ, которые мы финансируем. Так, за два года реализации участие в проекте приняли 98 школ Мурманской области. Это составляет 61% от общего количества учреждений в регионе», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис. 

Глава региона также акцентировал внимание на том, что часть школ получила уже второе современное пространство в рамках региональной программы.  

«Важно, что благодаря проекту у юных северян появляется не просто современная инфраструктура, но новые возможности для самореализации», – подытожил Андрей Чибис.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, создания новых современных пространств в школах и садах региона проходит в рамках стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить!». Подробнее об итогах реализации программы «Arctic schools» на оперативном совещании регионального правительства доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://vk.com/wall-204611600_6690?z=photo-204611600_457246256%2Fwall-204611600_6690

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