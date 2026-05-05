Андрей Чибис: за поджог травы и нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена серьёзная ответственность вплоть до уголовной

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поднял важную тему природных пожаров.

«Наступает теплая солнечная погода, и понимаю желание северян отдохнуть на природе. Однако за минувшие выходные на юге Мурманской области произошло три пожара. Один — лесной, в Ковдозерском лесничестве, произошедший из-за обрыва линии электропередачи. И ещё два — на полях в Ковдорском и Терском муниципальных округах, на землях сельхозназначения. Была реальная угроза, что огонь перейдёт на лес. Причина пожаров на полях одна — человеческий фактор: неосторожное обращение с огнём, сухая погода и пренебрежение мерами безопасности», – подчеркнул глава региона.

Губернатор призвал жителей Мурманской области и гостей региона осторожно обращаться с огнём, не поджигать сухую траву, потому что такие действия могут причинить огромный вред природе и несут угрозу безопасности людей.

«Прошу муниципалитеты крайне внимательно к этому относиться с точки зрения профилактики и привлечения к ответственности тех, кто нарушает нормы безопасности», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что за поджог травы и нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены серьёзные административные штрафы — десятки тысяч рублей, а за причиненный ущерб – сотни тысяч рублей и более. Если из‑за поджога начался лесной пожар, пострадали люди или уничтожено имущество — наступает ответственность вплоть до уголовной.