Андрей Чибис: за последние два года в рамках реализации плана «На Севере – жить» в Мурманской области сократили дефицит врачей на 67%

Вчера в ходе оперативного совещания рассмотрели ход реализации плана «На Севере – жить» в сфере здравоохранения в 2024 году. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил об основных достижениях за последние 5 лет.

«С 2019 года приобрели 163 машины скорой помощи – теперь на линию выходят только автомобили не старше пяти лет. На медицинское оборудование направили более 7 млрд рублей. На эти средства закупили порядка 140 единиц «тяжёлого оборудования». Таким образом с 2019 года мы увеличили долю цифрового лучевого оборудования с 65% до 90%», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис отметил, что с 2019-го по 2024 год в Мурманской области отремонтировали 15 поликлиник, 10 амбулаторий, 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году смонтировали 6 ФАПов и две амбулатории, готовится к открытию ФАП в Кузомени.

«Благодаря всем этим мероприятиям мы обновили более 70% ФАПов и амбулаторий региона, а также закрыли потребность в таких учреждениях на 100%, включая самые небольшие населенные пункты», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также сообщил, что с 2019 года более 6 млрд рублей направлено на ремонты медучреждений в рамках плана «На Севере – жить». Также в этом году открыли 4 новых направления диагностики и лечения.

«Так, новый Центр диагностики и лечения критической ишемии нижних конечностей с 1 марта уже принял более 250 пациентов», – отметил Андрей Чибис.

В бюджете уже на 2025 год также заложены средства на завершение строительства хирургического корпуса областного онкодиспансера, а также на капремонты Апатитско-Кировской, Кандалакшской и Североморской ЦРБ. Еще порядка 2 млрд рублей направят на лекарственное обеспечение «льготников».

«Отдельное внимание – нашим врачам. В настоящий момент в регионе действует более 20 мер поддержки для медработников. Целенаправленная работа в этом направлении повлияла на сокращение дефицита медперсонала, что дня нас является ключевой задачей. За 2023-й и неполный 2024 год общую потребность во врачах сократили на 67%, или больше, чем на две трети. Важная, чувствительная тема, очевидна позитивная динамика, но работы предстоит еще много. В том числе по замене оборудования, диагностического, узи-аппаратов. Будем над этим дальше работать», – сообщил губернатор.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в рассмотрении реализации мероприятий плана «На Севере – жить» в сфере здравоохранения в режиме ВКС.

Комментируя итоги совещания, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что комплекс мер, реализуемых в системе здравоохранения региона, показал свою эффективность:

- Значительно сокращен дефицит медицинских кадров. При этом большой упор делается не только на привлечение специалистов из других регионов, но и на подготовку молодых северян. Серьёзные средства заложены в бюджет следующего года на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, продолжаются ремонты и строительство медицинских объектов. Все это говорит о том, что здоровье северян и обеспечение их всей необходимой помощью, в том числе, в отдаленных районах, всегда в приоритете у власти региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее об этом доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/