Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябреОбъём поступающих в Мурманский торговый порт грузов продолжает сокращаться
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 14:30

Андрей Чибис: за последние несколько лет в область переехали жить и работать 267 специалистов по программе «Курс на Север» и 82 медицинских работника

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области сегодня рассмотрели реализацию регионального проекта «Курс на север». Губернатор Андрей Чибис напомнил, что главной задачей программы является привлечение в регион высококвалифицированных специалистов, работа с студентами, ориентирование молодежи на жизнь и трудоустройство в регионе. 

«За минувшие 9 месяцев в регион переехали 103 участника программы из 48 регионов России. В их числе 62 педагога, а также специалисты промышленных предприятий и гражданских специальностей», – сообщил губернатор.

Помимо этого, Министерством здравоохранения Мурманской области в 2024 году в регион было привлечено 26 медицинских работников.

«Всего за последние несколько лет в область переехали жить и работать по программе «Курс на Север» 267 специалистов и 82 медицинских работника», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о ходе реализации программы «Курс на Север» рассказала заместитель генерального директора АНО «Арктический центр компетенций» Венера Кравченко.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Единый налоговый счёт поможет гражданину вовремя уплатить налоги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются, курс доллара США опускается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика