Андрей Чибис: за последние несколько лет в область переехали жить и работать 267 специалистов по программе «Курс на Север» и 82 медицинских работника

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области сегодня рассмотрели реализацию регионального проекта «Курс на север». Губернатор Андрей Чибис напомнил, что главной задачей программы является привлечение в регион высококвалифицированных специалистов, работа с студентами, ориентирование молодежи на жизнь и трудоустройство в регионе.

«За минувшие 9 месяцев в регион переехали 103 участника программы из 48 регионов России. В их числе 62 педагога, а также специалисты промышленных предприятий и гражданских специальностей», – сообщил губернатор.

Помимо этого, Министерством здравоохранения Мурманской области в 2024 году в регион было привлечено 26 медицинских работников.

«Всего за последние несколько лет в область переехали жить и работать по программе «Курс на Север» 267 специалистов и 82 медицинских работника», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о ходе реализации программы «Курс на Север» рассказала заместитель генерального директора АНО «Арктический центр компетенций» Венера Кравченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/