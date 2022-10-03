Андрей Чибис: задача муниципалитетов – следить за состоянием объектов благоустройства в городах и посёлках

В рамках рабочего визита на прошлой неделе представители Общероссийского народного фронта во главе с членом центрального штаба ОНФ Светланой Калининой оценили благоустройство и качество городской среды в Мурманской области. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

«В рамках рабочей поездки делегация посетила объекты в Мурманске, Кандалакше, Полярных Зорях, Мончегорске, Оленегорске и Коле. Светлана Викторовна высоко оценила качество и изменения, которые происходят у нас, и я благодарю коллег за эту работу, проводимую по всему региону. Это и установка детских спортивных и игровых комплексов, благоустройство общественных и придомовых территорий, новые большие и современные общественные пространства. Особенно позитивно отмечены Полярные Зори, Кандалакша и Апатиты», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона обратился к коллегам из муниципалитетов с просьбой учесть все замечания и предложения.

«Это, прежде всего, касается содержания благоустроенных объектов. Мы также в рамках моих поездок и выездов регулярно обсуждаем и обращаем на это особое внимание. Прошу вас внимательно следить, чтобы все игровые комплексы и общественные пространства, все, что благоустраивается в городах и поселках для жителей, было постоянно в надлежащем состоянии и качестве. Ваша задача – обеспечивать безопасность и максимально оперативно исправлять то, что было испорчено теми, кто не умеет себя вести», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru