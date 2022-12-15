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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.22 16:00

Андрей Чибис: западный берег Кольского залива открывает совершенно новые перспективы

Губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Главный вопрос повестки – реализация проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, который стратегически важен не только для развития региона, но и для Арктической зоны в целом.

«В первую очередь хочу поблагодарить за поддержку стратегически важного для всей нашей страны объекта. Средства, выделенные правительством РФ на развитие Мурманского транспортного узла, будут способствовать появлению более 1800 новых рабочих мест, а перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что новые инвестиционные проекты, включая строящийся морской порт «Лавна» располагаются на западном берегу Кольского залива.

«В рамках дополнительного инфраструктурного обеспечения ведется реконструкция системы водоснабжения. Также от Минвостокразвития мы получили 4,2 млрд рублей на энергоснабжение. Это необходимо как для уже существующих, так и для новых проектов. Отмечу, что с учётом качественного и надежного водо- и электроснабжения Западный берег Кольского залива открывает совершенно новые перспективы», – подчеркнул губернатор.

В заключение глава региона сообщил – областное правительство отрабатывает новые проекты с инвесторами «Русатом Карго», «Морской терминал Тулома». Весомый вклад в развитие новых направлений внесло строительство железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива. Это обеспечит грузовую базу для Северного морского пути, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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