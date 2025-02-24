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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 12:30

Андрей Чибис запретил повышать более чем на 10% арендную плату за землю, используемую под гаражами

Сегодняшнее оперативное совещание началось с обсуждения арендной платы за землю под гаражными кооперативами. Губернатор Андрей Чибис занял принципиальную позицию и объявил о жёстком ограничении роста арендной платы.

«Вопрос обоснованности роста цены на аренду земли был задан в эфире «прямой линии» в прошлую субботу, я попросил коллег детально проанализировать, и сам всю неделю беседовал на эту тему с людьми, у которых есть гаражи. Мы понимаем, что на Севере гараж – практически третье место по частоте пребывания после дома и работы, кто-то ремонтирует там автомобиль, хранит вещи, мастерит. Дело осложнено тем, что много гаражей не оформлено, есть сложности с документами, а также набор нюансов, из-за которых тема чувствительна», – отметил губернатор.

Первое, о чём напомнил глава региона – за кооперативами исторически сложилось, что земельный участок больше, чем площадь под гаражами, и её оплачивают все члены кооператива. Объём такой дополнительной нагрузки порой высок. Второе, многие люди редко появляются в гаражах и не используют их, а долги при этом оплачивают остальные участники. «Это несправедливо и увеличивает стоимость арендной платы», – сказал Андрей Чибис.

Третий аспект, на который обратил внимание губернатор – в квитанции по оплате включены уборка, отопление, электроэнергия, зарплата председателя кооператива.

«С учётом этих обстоятельств рост суммы оплаты аренды чувствительный. Да, у ряда категорий есть льготы – у пенсионеров, например. Накануне тему обсудили на совещании и с этим учётом, а также с учетом не оформленных отношений и наличия так называемой «гаражной амнистии», которая по федеральному закону действует до 1 сентября 2026 года, я принял решение ограничить рост платы для гаражей и садоводческих товариществ – не более 10%. У кого-то меньше, у кого-то это больше по сумме, но действовать ограничение будет также до 1 сентября 2026 года – до момента окончания федеральной амнистии. Призываю всех оформить надлежащим образом свои права и полномочия на объект, чтобы всё было понятно и прозрачно», – подчеркнул губернатор.

«Отдельно прошу и председателей, и участников обратить внимание на внешний облик этих гаражных кооперативов. Многие из них в черте населённых пунктов, это часть городской среды. Поэтому прошу консолидировать усилия по приведению в порядок этих объектов недвижимости. Муниципалитеты прошу довести информацию про ограничение роста арендной платы и проговорить о приведении объектов в надлежащее состояние. Это будет справедливо», – подчеркнул Андрей Чибис в завершение.

Напомним, в Мурманской области действуют льготы на оплату аренды земли под гаражные кооперативы для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, ветеранов труда, военной службы, боевых действий, многодетных семей: аренда не превышает размер земельного налога.

Остальные арендаторы также могут оптимизировать размер платы за землю. Для этого необходимо:

-  понять рационально ли образован используемый участок или можно уточнить его границы, оставив только фактически используемую территорию и платить аренду только за неё;

- проверить правильно ли установлено разрешенное использование земли;

- сообщить о наличии статуса, относящего к льготной категории граждан.

По вопросу оформления прав на землю под гаражом граждане могут обратиться в профильное ведомство муниципального образования по месту нахождения гаражного-строительного кооператива. Контакты размещены на сайтах администраций, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

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