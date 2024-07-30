Андрей Чибис, зарегистрированный на выборы губернатора Мурманской области, представил список кандидатов в сенаторы

Вчера во время получения удостоверения кандидата на должность губернатора Мурманской области в Избирательной комиссии Мурманской области Андрей Владимирович Чибис сообщил, что в список сенаторов я включил трёх человек, как позволяет закон.

«Первый кандидат - это Андрей Владимирович Кульба, он работает заместителем руководителя контрольного управления Президента РФ, генерал-лейтенант ФСБ. Мы с ним знакомы ещё по моей работе в федеральном правительстве. Человек очень опытный, знающий, понимающий важность нашего региона, понимающий стратегические задачи. И два моих заместителя также вошли в список - это Ольга Александровна Кузнецова, человек, который курирует экономику, промышленное развитие, и Елена Васильевна Дягилева, человек, который курирует социальный блок и финансы. На мой взгляд, список кандидатов весьма достойный», - сообщил он журналистам, присутствующим на этой церемонии.

Фото: http://www.murmansk.izbirkom.ru/docs/detail.php?ID=5792