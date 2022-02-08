Андрей Чибис заручился поддержкой Марата Хуснуллина по ряду инфраструктурных проектов для Мурманской области

Реализацию важных для Мурманской области инфраструктурных проектов глава региона Андрей Чибис обсудил накануне в Москве на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Марат Хуснуллин дал высокую оценку исполнению в регионе мероприятий национальных проектов, а также планам команды Андрея Чибиса по повышению инвестиционной привлекательности Мурманской области.

Так, принципиальную поддержку зампреда получил проект «Новый Мурманск», предполагающий редевелопмент территории судоремонтного завода морского флота и создание культурно-делового кластера – точки входа инвестиций, идей и площадки для проведения международных культурно-деловых событий. Сегодня объектов подобного класса нет ни в одном арктическом регионе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Марат Хуснуллин высоко оценил проект комплексного развития территории жилой застройки микрорайонов «Больничный городок» и «1 микрорайон». Одна из ключевых задач проекта – расселение аварийного жилищного фонда и создание на территории инфраструктуры для комфортного проживания.

«От зампреда правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина получили принципиальную поддержку сразу по ряду инфраструктурных проектов для Мурманской области. Среди них - комплексное развитие территорий и проект культурно-делового центра «Новый Мурманск». Что это даёт? Во-первых, качественное улучшение городской среды для северян. Во-вторых, повышает инвестиционную привлекательность региона. А это значит, что налоги инвесторов сможем дополнительно направлять на решение важных социальных вопросов. Благодарю за поддержку и высокую оценку по исполнению нацпроектов. Будем стремиться наращивать объёмы по всем направлениям!» – прокомментировал итоги встречи Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439318/#&gid=1&pid=1