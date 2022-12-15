Андрей Чибис: защищенность северян – наша с вами ключевая задача

Сегодня состоялось заседание антитеррористической комиссии Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса. Одним из ключевых вопросов повестки стала тема соблюдения мер безопасности при проведении праздничных новогодних мероприятий и антитеррористическая защищенность объектов инфраструктуры.

В совещании в режиме ВКС приняли участие члены антитеррористической комиссии, руководители исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления, ведомств и организаций региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ключевая тема повестки – обеспечение безопасности при подготовке и проведении новогодних, рождественских праздников, а также принятие дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

«Прошу руководителей всех объектов критической инфраструктуры, в том числе управляющих организаций, уделить особое внимание подготовке и проведению мероприятий по усилению мер безопасности, особенно в период проведения праздничных новогодних мероприятий. Защищенность северян – наша с вами ключевая задача», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru