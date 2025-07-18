Андрей Исаев: партпроект «Моя карьера с «Единой Россией» помог трудоустроить более 2,3 тысячи участников СВО

Промежуточные итоги партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» подвёл его координатор, замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Соцфонда, ПАО «Россети», МГЕР и регионами. Он отметил, что всего за первое полугодие партия провела в регионах 21 тысячу мероприятий, включая ярмарки вакансий, профориентационные встречи и консультации в общественных приёмных.

«Ключевые показатели выполнены с превышением плановых значений. Это показывает серьёзную востребованность нашего проекта. Мы не только помогаем людям, но и укрепляем социальные связи, вовлекая граждан в партийную работу», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин рассказал, что особое внимание уделяется программам профессионального обучения и содействия в трудоустройстве участников СВО. По его словам, в центры занятости за первое полугодие обратились 6 тысяч бойцов.

«Сегодня перед нами стоит важная задача — не просто помочь с трудоустройством, но и обеспечить военнослужащих востребованными профессиями. Уже доступно 4,7 тысячи образовательных программ. Обучение осуществляется по 360 востребованным профессиям, включая IT-специальности и управление беспилотными аппаратами», — пояснил он.

В этом году к реализации партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» присоединяются новые партнёры: Социальный фонд России и ПАО «Россети». Их участие позволит усилить поддержку трудящихся и пенсионеров, а также расширить возможности трудоустройства.

В рамках федерального селекторного совещания опыт реализации партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» на территории Мурманской области представила региональный координатор Светлана Виденеева.

Партийный проект органично интегрирован в концепцию нового нацпроекта «Кадры» и стратегического плана «На Севере – жить!», отметила она.

«Маршрутизация участников и партнёров проекта, использование на системной основе разнообразных форматов работы помогает достичь ощутимых результатов для разных целевых групп - студентов, участников и ветеранов СВО, трудоспособных граждан, активисток женских клубов», - подчеркнула Светлана Виденеева.

В качестве перспективных направлений реализации проекта на территории Мурманской области регкоординатор обозначила активизацию взаимодействия с маломобильными группами населения и создание молодежных клубов при центрах занятости населения.

Фото: https://murmansk.er.ru/