Андрей Исаев: при поддержке «Единой России» трудоустроены 580 тысяч человек

Среди них — почти 7 тысяч участников СВО и 17 тысяч людей с инвалидностью, сообщил координатор партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией», замруководителя фракции партии в Госдуме.

Всего в мероприятиях партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» приняли участие 1,6 миллиона человек, сообщил Андрей Исаев на федеральном селекторном совещании по итогам реализации партпроекта.

«За период 2023–2025 годов состоялось 190 тысяч мероприятий, они охватили более пяти миллионов человек. В общей сложности содействие в трудоустройстве получили 1,3 миллиона человек», — рассказал координатор партпроекта Андрей Исаев.

«Речь идёт о ярмарках вакансий, которые мы проводим совместно со службой по труду и занятости, где работодатели могут пообщаться с потенциальными соискателями. Это и профтуры для школьников и студентов на предприятия. И выезды специалистов в центры реабилитации участников СВО для помощи в социальной адаптации и поиске работы при возращении к мирной жизни. Военнослужащим помогают составлять резюме, регистрироваться на портале «Работа России», получать консультации по профориентации и переобучению», — пояснил Андрей Исаев.

В числе приоритетов также — поддержка членов семей участников СВО.

«В частности, запущены проекты, которые помогают жёнам малых предпринимателей, ушедших на специальную военную операцию, овладеть необходимыми технологиями и специальностями, чтобы продолжить дело мужа, пока он защищает Родину на фронте. Также мы содействуем трудоустройству жён участников СВО, которые ранее были домохозяйками и решили выйти на работу в связи с тем, что муж находится на фронте или попал в госпиталь и нуждается в медицинской помощи», — пояснил он.

Член генсовета «Единой России», сопредседатель «Женского движения «Единой России», сенатор Дарья Лантратова сообщила, что «Женское движение «Единой России» и партпроект «Моя карьера с «Единой Россией» в сотрудничестве с факультетом психологии МГУ запускают обучающие вебинары для работодателей. Их проведут для специалистов центров занятости и кадровых консультантов, для представителей организаций, готовых брать участников СВО на работу, а также для наставников, которые помогут бойцам адаптироваться на новом рабочем месте. Также туда войдут модули, касающиеся правовой помощи и других мер поддержки ветеранов СВО, которыми должны владеть работодатели.

Как сообщила региональный координатор партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» Светлана Виденеева, на территории Мурманской области партийный проект органично интегрирован в концепцию нового нацпроекта «Кадры» и губернаторского плана «На Севере — жить!».

«Маршрутизация участников и партнёров проекта, использование на системной основе разнообразных форматов работы помогает достичь ощутимых результатов для разных целевых групп — студентов, ветеранов СВО и членов их семей, трудоспособных северян, активисток женских клубов», — подчеркнула она.

Мурманская область вошла в топ-20 субъектов РФ по количеству трудоустроенных граждан при поддержке партпроекта.

«Только в прошлом году были трудоустроены 8058 человек, из них – 236 людей с инвалидностью. Оказано содействие в трудоустройстве 35 участникам СВО. Развитее института наставничества при трудоустройстве ветеранов СВО в гражданском секторе экономике – приоритетная задача, к решению которой мы приступаем в 2026 году», - заключила она.

 

 

Фото: https://er.ru/activity/news/andrej-isaev-pri-podderzhke-edinoj-rossii-trudoustroeny-580-tysyach-chelovek

