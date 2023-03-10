Андрей Коробицын - бронзовый призёр первенства России по универсальному бою

В Санкт-Петербурге с 1 по 5 марта прошло первенство России по универсальному бою среди юношей от 16 до 17 лет и юниоров от 18 до 20 лет.

За титул чемпиона сражались 500 сильнейших борцов из 39 регионов страны.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, наш регион представляли спортсмены из Североморска Андрей Коробицын, Егор Попов, Иван Рыжук и Иван Миронов, ранее прошедшие отбор на межрегиональных соревнованиях. В течении нескольких дней все спортсмены демонстрировали прекрасное мастерство в поединках. Андрей Коробицын завоевал бронзовую медаль.

Фото: https://gov-murman.ru