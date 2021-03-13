Андрей Малахов привёз Арт-Масленицу в Апатиты

В Апатитах впервые прошла Арт-Масленица Андрея Малахова. Проект уже не один год реализуется в Москве, но десятый, юбилейный праздник решено было провести в родном городе известного телеведущего. Это стало возможным благодаря активному сотрудничеству команды Андрея Малахова с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и правительством региона в деле создания Центра современного искусства и реализации культурных проектов. Центр современного искусства «Сияние» открылся в Апатитах по инициативе Андрея Малахова этой зимой.

Арт-Масленица началась с традиционного народного гуляния в центре Апатитов на площади Ленина. Почётными гостями праздника стали Андрей Чибис и Андрей Малахов.

С главной сцены праздника глава региона поблагодарил создателя проекта за внимание к родному краю.

«Спасибо Андрею Малахову за то, что он прививает любовь к своей малой родине. Сегодня эта Масленица – самая обсуждаемая в стране! Всех с праздником, хорошего всем настроения!», – сказал Андрей Чибис.

Андрей Малахов, приветствуя земляков, отметил, что свои тёплые чувства к Заполярью он старается передать друзьям.

«У нас огромное количество друзей, которые приехали из Москвы, чтобы познакомиться с Севером и убедиться, что на Севере можно и нужно жить, здесь хорошо, красиво, уютно, тепло и гостеприимно», – подчеркнул шоумен.

В Апатиты прибыл целый «арт-десант» – порядка сотни знаменитостей, среди которых – директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, певицы Анита Цой и Анна Седокова, рэпер Dava и другие звёзды. Вошёл в их число и ещё один знаменитый уроженец северного города – музыкант Евгений Рудин, известный как DJ Groove. Он поблагодарил инициаторов проекта за возможность впервые за много лет побывать в родных местах.

«Это очень волнительно – в такой праздничный день встретиться здесь с земляками – благодаря двум Андреям. Потому что хэштег, который сейчас выдвигается, – #насевережить – он очень правильный, это действительно так и есть», – сказал артист.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках Арт-Масленицы апатитчане смогли принять участие в перформансах и художественных мастер-классах. Кульминацией городского праздника стало сожжение чучела Масленицы на горе Айкуайвенчорр. В основу образа чучела, разработанного дизайнером Анастасией Балакиревой и главным архитектором и арт-директором ЦСИ «Сияние» Михаилом Князевым, легла идея открытости: по своей структуре арт-объект ориентирован на все стороны света и всегда обращен лицом к зрителю. Конструкция фигуры Масленицы разработана заведующим художественно-постановочной частью Кировского городского Дворца культуры Евгением Новиковым. Оформлением каждой из сторон занимались заполярные художники Вероника Вологжанникова, Дмитрий Новицкий, Федор Мухаметшин, Станислав и Лариса Никоновы, художник из Чусово Алексей Щигалев и группировка ЗИП из Краснодара.

Ритуал сожжения Масленицы сопровождал вокальный перформанс художницы Ульяны Подкорытовой.