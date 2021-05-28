Андрей Малахов в «Прямом эфире» поздравил земляков с днём Мурманской области

В студии программы «Прямой эфир» известный российский телеведущий Андрей Малахов приветствовал жителей Мурманской области и поздравил их с днём основания региона.

«Я очень рад, что в этом году снова вернулся в родной край и прописался в городе Апатиты. Мурманск – город, где родилась моя мама, где живут мои родственники. Город, который я искренне люблю. В детстве мне казалось, что это огромный мегаполис. Каждый раз возвращаясь туда, гуляя по площади Пять Углов, по улицам и проспектам, в полярную ночь или в полярный день, я всегда вспоминаю свое детство, свои мечты, и понимаю, что главная ценность Мурманска и Кольского полуострова – это люди. Уникальные люди, которые живут за Полярным кругом, которым хочется пожелать здоровья, счастья и исполнения всех их желаний. Чтобы ворота в Арктику стали реальностью, появлялись новые красивые здания, новые районы, спортивные сооружения. Пожелать, безусловно, хорошей погоды и тёплого лета. Я очень рад, что сейчас в области появился настоящий руководитель, который болеет душой за наш регион. Хочу передать отдельные слова благодарности губернатору Андрею Чибису и всей его команде. Спасибо огромное за всё, что вы делаете. Еще раз с праздником, дорогие земляки! Берегите себя и своих близких», – сказал телеведущий.