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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.23 12:00

Андрей Мерзликин представил фильм «Кольская АЭС. Проверено временем»

Документальный фильм, посвящённый 50-летию Кольской АЭС, для жителей города Полярные Зори в Городском дворце культуры представил актёр театра и кино, заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Зрительный зал собрал около 500 гостей.

Андрей Мерзликин выступил ведущим фильма и проводником зрителей в мир атомной энергетики. В кинокартине он детально рассказывает о работе основных составляющих станции: блочного щита управления, оборудования первого контура и машинного зала, уникального комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов.

«Благодаря этой работе я стал частью большой истории. Сейчас, спустя 50 лет, вся наша страна понимает, насколько атомная энергетика важна, полезна, экологична и безопасна, она движет вперед всю нашу человеческую историю. В этом фильме мы постарались передать одну важную вещь: без людей на производстве, готовых делиться своей энергией, светом, теплом и знаниями не было бы деления атомов и произведённых миллиардов киловатт-часов», – рассказал Андрей Мерзликин.

«К юбилею станции у нас всегда принято придумывать что-то новое, чтобы удивить работников и жителей города. Я благодарен судьбе и случаю, что мы однажды познакомились с Андреем Ильичом, и он согласился принять участие в съёмке фильма, нашел время в своем плотном графике, – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. – Дорогие друзья, с праздником, желаю всем вам хорошего настроения и энергии, а также приглашаю всех на наши торжественные мероприятия, посвящённые 50-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС, которые состоятся 23 и 24 июня».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, съёмки картины начались в марте прошлого года и длились почти целый год. В основу сценария картины вошли воспоминания заслуженных сотрудников предприятия, внёсших значимый вклад в строительство и эксплуатацию АЭС. В кинокартине они рассказывают о памятных событиях, проводя параллель между собственной жизнью и работой на КАЭС, делятся дальнейшими перспективами развития атомной энергетики в Мурманской области.

Режиссёр фильма – Никита Чисников, продюсер – Светлана Солдатова.

В свободном доступе фильм появится после окончания всех юбилейных мероприятий. Следите за новостями в официальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/kolaplant

Фото: https://vk.com/kolaplant

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