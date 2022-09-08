Андрей Турчак и Сергей Кравцов отметили капремонт школы в Пушном как успешно реализованный проект программы модернизации

Губернатор Андрей Чибис выступил на Всероссийском совещании по программе капитального ремонта школ, организованном «Единой Россией» и Минпросвещения.

Его провели секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Также в совещании приняли участие представители регионов и педагоги, которые рассказали о ходе программы капитального ремонта в школах.

«Для детей из маленьких посёлков школа стала местом, куда хочется приходить, она позволила заинтересовать учащихся процессом обучения. В рамках модернизации системы образования в этом году три школы Кольского Заполярья вошли в программу капремонта. В Пушном и школе Заозерска ремонтные работы завершены. Ещё в одной школе Североморска, при поддержке Андрея Турчака, к капремонту приступили, на глобальные преобразования требуется два года. Учреждение будет сдано в следующем году. Отмечу, школы на Севере строить тяжело и непросто, но мы справились в рекордные сроки и продолжаем реализовывать проекты, направленные на развитие образования. Спасибо вам за оказанное доверие и поддержку», — поблагодарил Андрей Чибис.

Помимо этого, правительство Мурманской области активно продолжает реализацию программы «Arctic schools». В этом году будет сдано 100 обновлённых пространств не только в школах, но и детских садах. Отличительной чертой процесса является то, что учащиеся сами принимают активное участие по выбору объекта для обновления и его дизайну. За два года количество пространств достигнет 156, а количество «Точек роста» уже достигло 53.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в регионе также развиваются направления для карьерного самоопределения: уже действует 21 профориентационный класс. Среди них: «Новатэк-класс», «Росатом-класс», кадетский. С этого года откроются 3 инженерных и 4 психолого-педагогических класса.

Также в ходе доклада Андрей Чибис отдельно подчеркнул, что региональное правительства продолжает поддерживать школьников из семей участников СВО. С начала этого года они обеспечены бесплатным горячим питанием.

Фото: https://gov-murman.ru