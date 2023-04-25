Андрей Турчак: рабочая группа по вопросам СВО предлагает снять ограничения по военной ипотеке

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, выступая с докладом рабочей группы по вопросам СВО, предложил Президенту РФ Владимиру Путину снять ограничения по военной ипотеке.

«Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в три года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних десяти лет, который действует, до трёх или пяти», - сказал приводит «РГ» слова вице-спикера.

Андрей Турчак указал на то, что сейчас только бойцы, отслужившие по контракту более трёх лет, имеют право стать участниками военной ипотеки.



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