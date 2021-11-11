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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.21 17:30

Андрей Турчак: Школа №12 в Североморске будет отремонтирована в рамках программы капремонта

Важно, чтобы ребята возвращались в школу, отремонтированную не только с точки зрения обновления кровли, фасадов и классов, а ещё и содержания. Должна стоять новая мебель, оборудование, лабораторные классы, подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе сегодняшнего визита в Мурманскую область.

Он посетил среднюю школу №12 в Североморске, которая была введена в эксплуатацию в 1971 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Регулярные протечки кровли привели к разрушению фасада здания, частичному разрушению стен спортивных залов и мастерских. Сегодня в учреждении обучаются свыше тысячи детей.

Сумма, необходимая по проектно-сметной документации на капремонт кровли, составляет 21,3 млн рублей, на ремонт фасада – 12,3 млн рублей. Кроме того, школе нужен ремонт и переоборудование кабинетов физики, биологии, химии, мастерских (столярная и слесарная), информатики, лингафонного кабинета.

«Будем планировать на два цикла. Наша программа это позволяет – она пятилетняя. Первым циклом сделаем сразу по максимуму то, что можно: кровлю, фасады, спортзалы, раз проекты готовы», - сказал Андрей Турчак. На втором этапе можно будет выполнить внутренние работы и установить необходимое оборудование, отметил он.

«За это время вы уже сделаете проект, пройдёте экспертизу, попадём в заявку», - пояснил секретарь генсовета партии.

Есть и другой вариант решения проблемы - если школьников смогут принять во вторую смену в лицее №1, то ремонт не придётся растягивать на два года.

«Все эти вопросы должны быть проработаны с двумя сценариями. Первый: ремонт длится два года, два лета, второй – когда ребята учатся здесь во вторую смену, и работы в школе №12 делаются одним подходом», - считает секретарь генсовета партии.

Андрей Турчак напомнил, что в рамках инициированной «Единой Россией» программы по всей стране должно быть капитально отремонтировано более семи тысяч зданий учебных заведений.

«Наша задача - чтобы школы, которые выходят из капремонта по содержанию, своей начинке, образовательной среде, ничем не отличались от вновь построенных», - резюмировал он.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. В ходе заседания президиума Госсовета Владимир Путин сообщил, что по предложению руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной — она должна включать не только ремонт зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приёмки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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