Андрей Янович, мурманчанин, занял второе место на Чемпионате России по горному бегу

Андрей Янович из Мурманска выиграл «серебро» Чемпионата России по лёгкой атлетике в дисциплине «горный бег», прошедшего 26 октября в Сочи.

Наш земляк — опытный и одаренный атлет. В копилке его побед немало призовых мест всероссийских состязаний по бегу на дальние дистанции.

В прошлом году на Чемпионате России по горному бегу в Сочи он занял первое место. На этот раз его сумел превзойти лишь один соперник — петербуржец Василий Андреев.

На соревнованиях Андрей Янович представлял мурманскую спортшколу олимпийского резерва №4.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31161&page=1