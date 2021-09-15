Андрею Чибису представили интерактивную карту модернизации объектов теплоснабжения в Мурманске

Губернатор Андрей Чибис вчера посетил обновлённый тепловой пункт многоквартирного дома по улице Александрова, 14. Главе региона представили интерактивную карту модернизации объектов теплоснабжения в Мурманске.

«Благодаря инициативам наших новых руководителей АО «МЭС» Аллы Истоминой и ГОУП «Мурманскводоканал» Андраника Мусатяна у нас пошёл процесс, когда мы начали решать проблему с горячей водой в Ленинском округе Мурманска. Предыдущие руководители предприятий, администрации говорили, что это сделать невозможно, но сегодня мы видим, что инициатива реализуется практически, – отметил Андрей Чибис. – Также выполнено моё поручение, чтобы каждый житель понимал, в каком году его дом будет переведён на закрытую систему теплоснабжения. Создана специальная интерактивная карта, которая будет представлена на сайте АО «МЭС», ГОУП «Мурманскводоканала» и портале «Наш Север», где северяне смогут увидеть свой дом на Яндекс.Карте. Сегодня это один из наших приоритетов в части модернизации системы ЖКХ».

Напомним, реализация первого этапа программы перевода многоквартирных домов (МКД) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) началась в этом году. Мероприятия проводят на 29 МКД 202 квартала Ленинского административного округа города Мурманска.

Специалистами ресурсоснабжающих организаций проведено комплексное обследование подвальных помещений и тепловых пунктов МКД для определения технической возможности установки необходимого оборудования, проведена оценка технического состояния внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, в полном объёме закуплено необходимое оборудование.

«С целью реализации алгоритмов автоматического управления оборудованием теплового пункта было принято решение использовать аппаратно-программный комплекс российского производителя – малого научно-производственного предприятия «Сатурн», – подчеркнула генеральный директор АО «Мурманскэнергосбыт» Алла Истомина.

Руководитель АО «МЭС» также добавила, что на сегодняшний день в Ленинском округе Мурманска уже завершены работы по монтажу 15 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), пуско-наладочные работы прошли на 9 ИТП, а также к пуско-наладке подготавливаются 6 теплопунктов.

На модернизацию объектов теплоснабжения в Мурманске из резервного фонда регионального правительство выделено более 75 млн рублей. Мероприятия программы рассчитаны на период 2021-2025 годов.

«Суть новой системы в том, что автоматически полностью вся информация с теплопункта выдаётся на диспетчерскую АО «МЭС», а диспетчер может видеть, что с ним происходит. Также автоматика определяет, какое количество разбора в доме. Если жильцы используют много воды, то соответственно, клапан полностью открыт на теплоноситель, чем меньше разбор – клапан начинается перекрываться, и это обеспечивает экономию теплоносителя. Так, уже запущены девять индивидуальных тепловых пунктов, у людей есть чистая горячая вода без запаха», – рассказал генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал» Андраник Мусатян.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, руководитель регионального водоканала отметил, что на этой неделе также будут запущены ещё шесть ИТП, а до 7 октября будут полностью готовы 30 тепловых узлов. Всего до 2025 года на закрытую систему теплоснабжения перейдёт 463 многоквартирных дома.