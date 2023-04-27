Андрею Чибису во время встречи с руководителями профсоюзных организаций региона вручили нагрудный знак «За социальное партнёрство»

«Я отчитался перед областной Думой по итогам и результатам четырёх лет работы в регионе. Но совершенно очевидно, что все достижения стали возможны и благодаря вашему труду. Я хочу поздравить вас с наступающим Праздником весны и труда и сказать искреннее спасибо всем трудовым коллективам Мурманской области за активную, самоотверженную, слаженную работу. Прошлый и текущий годы – непростые для всех нас. От сотрудников предприятий и организаций зависело, как будет работать экономика, социальная сфера в период ограничений. И сегодня мы можем зафиксировать, что с задачей справились», – обратился к присутствующим глава региона.

Андрей Чибис также вручил ряд благодарностей и благодарственных писем за личный вклад в развитие социального партнёрства на территории региона – их получили 18 активных представителей трудовых коллективов. Глава региона на протяжении почти трёх часов отвечал на вопросы участников встречи.

В числе первых представитель профсоюзной организации судоремонтного завода «Нерпа» Елена Глухова спросила о перспективах газификации региона. Она отметила, что энергопроизводство на предприятии проходит модернизацию, устанавливаются котлы, которые будут работать на мазуте и газе.

«Мы с вами все понимаем преимущества газификации. Проект сложный, это порядка 1400 км труб. Поручение о газификации дано Президентом Владимиром Путиным, вместе с «Газпромом» активно ведём проектирование, учитываем все вопросы. Уже сверстана дорожная карта действий. Надо понимать, что стройка такого масштаба – магистральный газопровод, который пройдёт по Карелии и нашему региону, это не один год. Но и мы, если сейчас меняем котельное оборудование, делаем с перспективой на газ. После получения газа экономика нашего региона выйдет на новый технологический уровень», – подчеркнул губернатор.

Юлия Величко, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников здравоохранения, отметила, что многие медики по зову сердца готовы во время отпусков и выходных помогать населению новых территории Российской Федерации и попросила губернатора содействовать в логистике и сопровождении коллег.

Губернатор напомнил, что в Мурманской области с самого начала спецоперации регулярно формируются партии гуманитарной помощи бойцам, населению, отправляются специальные грузы. «Спасибо северянам за неравнодушие, за то, что активно поддерживают гуманитарную акцию «Север помогает». Организует процесс со стороны правительства региона мой заместитель Владимир Евменьков. Система отлажена, обращайтесь, мы подскажем и поможем специалистам, главное понимать, кто готов поехать и под какую задачу. Вопрос безопасности здесь на первом месте», - подчеркнул глава региона.

Также медики интересовались судьбой общежития на проспекте Ленина в Мурманске, где живут санитары и медсестры. Глава региона отметил, что вопрос решается в нескольких направлениях.

«Значительное количество квартир в доме, который будет построен на улице Павлова, отдадим под медработников. Плюс, уже сейчас выплачиваем компенсации за аренду жилья медработникам и учителям. Ремонт здания общежития также в планах, готовим расчёт, смету, найдём средства», – подчеркнул губернатор.

Представители профсоюза системы образования благодарили губернатора за внимательное отношение к учителям, переезжающим в регион, выплату полярных надбавок с первого дня работы на Севере и другие меры поддержки. Также они оценили программу «Арктическая школа», которая не только позволяет отремонтировать помещения в учреждениях, но вовлекает школьников и их родителей в творческий процесс создания проекта. В числе их предложений – учредить региональную медаль «Арктический учитель». Губернатор поддержал идею.

В завершение встречи председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушева вручила главе региона нагрудный знак «За социальное партнёрство».

«Мы внимательно проанализировали и пришли к выводу, что социально-экономическое положение педагогических работников в Мурманской области – одно из лучших в России. На форумах и мероприятиях приводят регион в пример по заработной плате, оплате классного руководства. Именно поэтому почётный знак решено вручить Андрею Чибису», – прокомментировала лидер профсоюза.

Фото: https://gov-murman.ru