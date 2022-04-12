Ангелина Цабадзе, 11-классница из Видяево, стала призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

В Казани завершился финальный этап XIV всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Мурманскую область представили воспитанники школы №1 ЗАТО Видяево Ангелина Цабадзе и Данила Быков.

Олимпиада была организована на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик». В рамках двух туров участники прошли индивидуальные состязания теоретического и практического характера. Туры проводились последовательно в разные дни по заданиям, разработанным Центральной предметно-методической комиссией. Всего в заключительном этапе олимпиады приняли участие 226 участников из 71 региона Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, 10 апреля на торжественной церемонии закрытия олимпиады были озвучены имена победителей и призёров, в число которых вошла и Ангелина Цабадзе. Отметим, что Ангелина стала призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности во второй раз.

Фото: https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-rabote-s-odarennymi-detmi/odinnadcatiklassnica-iz-zato-vidyaevo-stala-prizerom-zaklyuchitelnogo-etapa-vsosh-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html