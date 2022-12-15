Ангелина Камнева: я хочу собрать людей, у которых куча идей и энтузиазма, чтобы каждый год делать что-то интересное и отчасти волшебное

Проект Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь.Гранты» провёл первую встречу амбассадоров в регионах.

Продвигать проект и заниматься популяризацией грантовой деятельности в Мурманской области будут две северянки – финалист Международной премии #МЫВМЕСТЕ, автор проекта «Музыкальные надежды Арктики» Анна Гришко и полуфиналист Международной премии #МЫВМЕСТЕ, автор проекта #PROговори Ангелина Камнева.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, за возможность стать лицом проекта боролись более 250 молодых людей из 62 субъектов страны. Экспертной комиссией было отобрано 100 лучших заявок, их авторы вошли в состав сообщества «Амбассадоры Росмолодёжь.Гранты». Представители сообщества будут заниматься информированием молодёжи России о возможностях, которые предоставляет участие в грантовых конкурсах, а также привлекать потенциальных участников к их активному и грамотному использованию.

«Теперь одна из наших основных миссий - рассказывать о грантовой политике «Росмола», помогать информационно и мотивационно новым участникам конкурсов, расширять комьюнити социальных проектировщиков Мурманской области. Я хочу собрать людей, у которых куча идей и энтузиазма, чтобы каждый год делать что-то интересное и отчасти волшебное, потом наслаждаться результатом и обмениваться эмоциями. Также это самореализация и полезный опыт, потому что всё, что нас окружает - это своего рода проекты», - прокомментировала Ангелина Камнева.

Фото: https://gov-murman.ru