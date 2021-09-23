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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.21 18:00

Английский и китайский — самые полезные для карьерного роста языки

Наиболее полезным для карьеры россияне считают знание английского языка, на втором месте — китайский. При этом польза от изучения английского больше очевидна для молодёжи, а необходимость освоения китайского — для старшего поколения. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 россиян считают, что для их карьеры было бы полезным владение английским языком (60%). Это безусловный лидер рейтинга: другие языки, по мнению опрошенных, способствуют служебному росту гораздо реже. На втором месте — китайский: его освоение положительно повлияло бы на должность и зарплату 5% респондентов. Знание немецкого помогло бы 2% опрошенных, французского, японского и арабского — по 1%. В пользе испанского и итальянского языка для карьеры уверены менее 1% опрошенных. Другие языки назвали полезными 2% россиян — упоминались турецкий, норвежский, шведский, корейский и проч. Практически каждый пятый (19%) считает, что никакие иностранные языки в его работе совершенно не требуются.

Английский чаще всего считает самым нужным для профессионального развития молодёжь до 34 лет (65%), тогда как в пользе китайского чаще убеждены респонденты старше 45 (7%) и опрошенные с доходом более 80 тысяч рублей (6%). Тех, кому не кажется необходимым никакой иностранный язык, больше всего среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (28%). Женщины чаще мужчин не видят необходимости изучать иностранные языки ради работы (21% против 17%).

Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп в положительном влиянии на карьеру знания английского языка чаще всего говорили дизайнеры (91%), врачи (82%) и экономисты (76%). Китайский язык наиболее популярен среди менеджеров по закупкам (11%), главных бухгалтеров (10%) и кладовщиков (9%). Немецкий — среди системных администраторов и ИТР, японский — среди учителей (по 5%). 4% юристов считают, что знание французского языка положительно повлияло бы на их карьеру. По 4% операторов call-центров уверены в пользе знания испанского и итальянского языков. О том, что владение иностранным языком совершенно не востребовано в их работе, чаще всего говорили бухгалтеры (38%) и водители (31%).

 

 

 

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