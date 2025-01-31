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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 13:30

«Анималистика. Пушистые образы», или В Мурманске успешно реализуется социальный проект «Творчество вне возраста»

В Детской художественной школе Мурманска состоялся мастер-класс «Анималистика. Пушистые образы». Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Творчество вне возраста».

Анималистика — направление в искусстве, посвящённое изображению животных. Мурманчане старшего поколения изучили техники рисования, освоив различные способы передачи формы и цвета.

Как сообщает администрация города Мурманска, с октября 2024 года в рамках проекта состоялось 19 различных мастер-классов. Также мастерские школы открыты для семей участников СВО в рамках проектов «Искусство для всех» и «СВОбодное творчество» было организовано 20 занятий. Участники проектов смогли познакомиться с техниками многослойной аппликации, хохломской росписи, изготовлением козули и другими.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29288&page=1

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