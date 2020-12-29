Анна Багрова отстранена от должности министра природных ресурсов и экологии Мурманской области

Это решение принято в связи со служебной проверкой, проводимой по обращению прокуратуры региона.

В адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса поступило обращение от и.о. прокурора Мурманской области о фактах ненадлежащего исполнения региональными органами государственной власти полномочий в сфере предотвращения негативного воздействия вод и реализации национального проекта «Экология».

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура неоднократно выносила в адрес министра природных ресурсов Мурманской области предписания об устранении нарушений.

Одно из них – непредставление сведений о границах затопления и подтопления территорий, прилегающих к рекам Варзуга, Роста, Кола, – привело к прямому неисполнению поручений Президента. Между тем, денежные средства из регионального бюджета в рамках госконтракта на выполнение данных работ были потрачены.

В рамках нацпроекта «Экология» был заключён контракт на рекультивацию птицефабрики «Снежная». В ходе выездной проверки природоохранная прокуратура выявила нарушения подрядчиком экологического законодательства и несвоевременное выполнение работ по контракту. Никаких мер по данным нарушениям министром принято не было.

Более того, до вмешательства прокуратуры Анна Багрова в должности министра не провела никакой работы для получения объективной информации о ходе реализации проекта и законности действия подрядчика.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатором Мурманской области Андреем Чибисом было дано поручение о проведении служебной проверки в отношении министра природных ресурсов Анны Багровой в целях проверки информации, изложенной в письме прокуратуры Мурманской области от 17.12.2020. На время проведения служебной проверки Анна Багрова отстранена от занимаемой должности с сохранением на этот период денежного содержания.