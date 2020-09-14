В связи с переходом на другую работу, Анна Головина покидает пост министра образования и науки Мурманской области. Об этом, открывая оперативное совещание, объявил губернатор Андрей Чибис.

«Те задачи, которые перед министерством ставились в самое непростое время, особенно в период пандемии, успешно реализованы, более того, те планы, которые брала Анна Германовна на себя, о чем мы договаривались, в том числе и по открытию Квантолабов, «Точек роста», все выполнены. Поэтому Анну Германовну благодарю за эффективную и хорошую работу на этом месте», – сказал губернатор.