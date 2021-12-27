Анна Головина займёт пост советника губернатора

Анна Головина возвращается в управленческую команду Мурманской области в статусе советника губернатора. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Анна Головина будет отвечать за совершенствование работы регионального исполкома партии «Единая Россия», отделений партии на местах, переформатирование работы общественных приёмных и другие вопросы внутриполитического блока. Анну Германовну мы все знаем как человека системного, эффективного и инициативного. Напомню, что благодаря ей у нас появились десять «Квантолабов», которые пользуются очень большой популярностью у школьников», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Анна Германовна Головина – кандидат педагогических наук, в течение десяти лет работала на разных должностях в органах власти Чувашской республики. В 2020 году занимала пост министра образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433262/#&gid=1&pid=1