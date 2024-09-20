В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту. Вела заседание заместитель председателя комитета Анна Гришко.

Парламентарии рассмотрели проект закона, который приводит региональное законодательство в сфере туристской деятельности в соответствие с федеральным.

Так, к полномочиям профильного комитета Мурманской области предлагается отнести создание комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, внесение сведений о них в единый федеральный реестр, утверждение формы нагрудной идентификационной карточки и её выдачу.

Анна Гришко отметила важность прохождения гидами тестирования на знание истории Кольского края, где они ведут свою деятельность.

На сегодняшний день в Мурманской области аттестовано 120 специалистов.

Законопроект рекомендован Думе к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30777/