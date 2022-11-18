Анна Неустроева, лыжница из Мурманской области, стала бронзовым призёром «Хибинской гонки»

В Кировске состоялся первый день традиционных соревнований по лыжным гонкам на призы «ФосАгро». Сильнейшие лыжники состязались свободным стилем на лыжном комплексе «Тирвас». Мужчины преодолели 10 км, а женщины – 5 км.

Мастер спорта Анна Неустроева, представляющая Мурманскую область, заняла 3-е место, уступив только Светлане Заборской из Архангельской области и Ольге Царевой из Республики Коми. Среди мужчин лучшее время показал Евгений Кудрявцев из Санкт–Петербурга, на втором месте расположился спортсмен Архангельской области Алексей Шемякин и третьим стал Валерий Пономарев, также выступающий за Санкт–Петербург

Накануне на «Апатит Арене» прошла торжественная церемония открытия с участием почётных гостей соревнований. В числе них – заслуженные мастера спорта СССР Николай Зимятов, Александр Завьялов, Михаил Девятьяров и бронзовый призер чемпионата мира Сергей Крянин. Трансляцию можно посмотреть по ссылке. «Хибинская гонка» продлится до конца недели.

Как сообщает региональное Министерство спорта, паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и биатлону готовится к сезону в Кировске до 3 декабря. Также сборные команды Республики Беларусь и Казахстана посетили лыжные трассы нашего региона.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267152%2Falbum-148376343_00%2Frev