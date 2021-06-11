Анна Попова из Мурманска победила во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Мурманчанка Анна Попова победила во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» с проектом научно-исследовательской и образовательной лаборатории «Цифровизация арктического туризма» (АрТ-цифра). Запуск проекта позволит переподготовить преподавателей и разработать новую образовательную программу на платформе технологий VR и AR.

Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершился в Нижнем Новгороде. Победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Они получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

В церемонии закрытия финала в Нижнем Новгороде приняли участие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«В этом году на конкурс было подано почти 30 тысяч заявок и именно вы, 195 финалистов – лучшие из этих 30 тысяч. Я поздравляю всех финалистов! Вы все большие молодцы, да и, на самом деле, уже победители. Вы прошли нелегкий путь, начиная от дистанционного тестирования, решения региональных кейсов, и заканчивая представлением своих проектов. Каждый проект уникален, и каждый из вас занимается действительно полезным для индустрии делом», — отметил Алексей Комиссаров.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в этом году уровень представленных проектов был очень высок, а некоторым из них ведомство уже готово оказать поддержку в реализации.

«Сегодня уникальный момент. В нашей стране впервые формируется новая масштабная отрасль экономики – «Туризм и индустрия гостеприимства», и я прекрасно понимаю, что без людей, без человеческого капитала, нам эту отрасль не поднять. Именно люди самых разных профессий в отрасли двигают ее вперед. Я благодарна этому конкурсу, этому замечательному проекту, который помогает нам найти ярких, креативных и очень неравнодушных ребят, которые готовы делать путешествия по стране яркими, супер интересными и так творчески открывать страну по-новому», — сообщила Зарина Догузова.

На протяжении двух дней финала участники защищали свои проекты перед учредителями номинаций, а также решали региональные кейсы. По итогам оценки экспертов были названы имена победителей. Кроме того, партнеры конкурса отметили проекты, которые показались им важными и перспективными. Специальные призы были вручены в 16 номинациях, среди которых «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Детский туризм», «Этнокультурный туризм», «Развитие арктического туризма» и многие другие.

В Нижнем Новгороде для участников финала «Мастеров гостеприимства» была организована насыщенная деловая программа, прошли образовательные сессии с победителями первого сезона конкурса, а также круглые столы, форсайт-сессии и мастер-классы по развитию событийного туризма, маркетингу территорий и другим темам с ведущими экспертами туриндустрии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми. Последний полуфинал прошел в онлайн-формате.