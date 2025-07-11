Анна Шулаева возглавила Североморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Анной Шулаевой, которая возглавила ведомство 7 июля.

«Вы много лет проработали на ведущих должностях в Федеральном агентстве по рыболовству, знаем вас как человека серьёзного, вдумчивого и неравнодушного. Контроль за соблюдением Правил при осуществлении различных видов рыболовства, борьба с браконьерством в Северном бассейне - эти задачи теперь на Ваших плечах. От всей души желаю Вам успеха в этом нелегком труде, - конечно, в плотном взаимодействии с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области, куда теперь переданы полномочия в сфере рыбного хозяйства региона», – подчеркнул Андрей Чибис.

Анна Шулаева поблагодарила главу региона за доверие и отметила, что новый пост для неё – серьёзная ответственность.

«Значение Североморского территориального управления Росрыболовства сложно переоценить. Северная Атлантика, Баренцево море – это стратегические морские регионы, обеспечивающие значительную часть рыбного промысла и формирующие экономическую стабильность Мурманской области. Поэтому каждая добытая тонна водных биоресурсов, каждый освоенный процент квоты, каждое принятое решение имеют значение. Уверена, что наша совместная слаженная работа будет идти на пользу региону», – сказала Анна Шулаева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550212/#&gid=1&pid=1