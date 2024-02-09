АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает на мастер-класс в интерактивном формате

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортноориентированные предприятия Заполярья на бесплатный мастер-класс «Поиск потенциальных покупателей своими силами», который пройдет в интерактивном формате.

Спикером выступит эксперт-практик в области ВЭД и международной транспортной логистики, генеральный директор консалтинговой компании в сфере ВЭД Марина Вакуленко.

Мероприятие пройдёт 28 февраля в 10.00. Место проведения: г. Мурманск, ул. Книповича, 17, «Cosmos Murmansk Hotel», зал «Ротари 1+2».

Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Главная тема встречи: поиск потенциального иностранного покупателя своими силами.

В начале мастер-класса пройдет интерактивная лекция, в процессе которой компаниям расскажут об основах маркетинга: как найти иностранного покупателя, какие существуют каналы и формы сбыта продукции на международные рынки и т.д.

В ходе мероприятия экспортеры смогут закрепить пройденное и отработать навыки в группах, а также представить защиту собственной версии алгоритма поиска иностранного покупателя.

На основе полученных знаний участники научатся самостоятельно подготавливать описание своего товара/ услуги и качественные презентационные материалы, выявлять цепочки товародвижения, а также определять ресурсы для формирования базы потенциальных покупателей и инструменты для проведения коммуникаций с потенциальными покупателям.

В завершении встречи состоится сессия вопросов и ответов.

Фото: https://forms.yandex.ru/u/65c1d3e7f47e7377b620f002/