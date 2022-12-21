АНО «Диалог Регионы»: количество фейков в России выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом

По данным АНО «Диалог Регионы», в 2022 году Россия столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории. Объем фейковой информации вырос в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Число распространяемых в России фейков превысило 3,7 тысячи. Итоги работы по противодействию распространению недостоверной информации подвели в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В обсуждении участвовали представители органов власти, главы регионов, специалисты крупных информационных площадок.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак подчеркнул: более 60% пользователей сети встречают фейки не реже раза в неделю. Наиболее популярные вбросы – это постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, намеренное искажение информации. В этом году «Диалог» запустил фактчекинговую платформу «Лапша Медиа», которая предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами.

«Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества: органов власти, молодежи, представителей СМИ, вузов, экспертных сообществ», — отметил генеральный директор «Диалога» Владимир Табак.

Тема распространения фейковой информации актуальна сегодня и для Мурманской области. Выявление и маркировка фейков — одна из задач Центров управления регионами.

«С февраля зафиксировано несколько фейков, в том числе — касающихся спецоперации, международных отношений и безопасности жителей. Так, украинские ресурсы распространяли информацию о том, что в Мурманской области открылись трудовые лагеря для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Эта информация была оперативно опровергнута», — сообщили аналитики Центра управления регионом Мурманской области.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в этом году «Диалог» запустил фактчекинговую платформу «Лапша Медиа». Она предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами. На платформу уже поступило более 85 тысяч запросов на проверку публикаций и сообщений.

Фото: https://lapsha.media/