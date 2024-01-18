Аномалии температуры на территории Мурманской области в 2023 году: март был самым холодным месяцем за прошедшую зиму и самым холодным за последние пять лет

Как сообщает ФГБУ «Мурманское УГМС», 2023 год в Мурманской области стал холоднее, чем предыдущий 2022 год, но средняя годовая температура воздуха все же превышала климатическую норму на всей территории области. По предварительной оценке, аномалия средней годовой температуры воздуха составила плюс 0,7°С.

Наибольшие аномалии средней годовой температуры воздуха в 2023 году отмечались на востоке области – до плюс 1,1°С, наименьшие – плюс 0,4°С отмечались на западе области.

Существенный вклад в формирование положительной аномалии средней годовой температуры воздуха внесли высокие значения средней месячной температуры воздуха в январе, феврале, мае, августе и сентябре. Январь 2023 года на отдельных станциях центральной части и юга Мурманской области, а сентябрь – в среднем по всей территории Мурманской области стали самыми тёплыми за период наблюдений с 1936 года.

В апреле, июне и июле средняя месячная температура воздуха была близка к климатической норме.

В марте, октябре, ноябре и декабре отмечались отрицательные аномалии средней месячной температуры воздуха. Март 2023 года в Мурманской области стал самым холодным месяцем за прошедшую зиму и самым холодным мартом за последние пять лет; ноябрь 2023 года – стал самым холодным с 2003 года.

В 2023 году в среднем по Мурманской области количество выпавших осадков соответствовало своей климатической норме. Распределение осадков по территории носило равномерный характер.

В относительном выражении наибольшее количество осадков отмечалось в марте – 155% от климатической нормы и в сентябре – 167%. Наименьшее количество осадков отмечалось в апреле - 66% и июне – 77%.

В 2023 году отмечались следующие опасные гидрометеорологические явления: в холодный период года – очень сильный ветер, сильный мороз, сильное гололедно-изморозевое отложение; в тёплый период года отмечалась чрезвычайная пожарная опасность (V региональный класс опасности), сильная жара. Все наблюдавшиеся опасные явления были вовремя спрогнозированы специалистами ФГБУ «Мурманское УГМС».