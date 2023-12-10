Мурманская область. Арктика (16+)10.12.23 18:00
Анонимно о работе: служба исследований hh.ru предлагает пройти опрос
Что влияет на людей, когда они ищут работу: высокая зарплата или, может быть, соцпакет? А может быть, важно обучение или личность будущего руководителя?
А как же известность компании? А что бесит в работе, что аж хочется её бросить?
Служба исследований hh.ru предлагает пройти опрос и анонимно поделится мыслями о работе и своими планами в уходящем году относительно 2024-го
Ссылка для перехода на площадку опроа: https://kakdela.hh.ru/poll/d6JSi6gKkaLnSUJ1CO4?source=out
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Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
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