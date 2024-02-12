Ансамбль эстрадного танца «Форсаж» успешно принял участие в Международном конкурсе-фестивале «AMBERFEST»

Конкурс-фестиваль «AMBERFEST» проходил в Калининграде, а талантливый коллектив Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова был награждён дипломом лауреата 1 степени в номинации «эстрадный танец, смешанная группа», а также приятным бонусом в виде денежного сертификата.

В конкурсе приняли участие образцовые и народные хореографические коллективы, студии, ансамбли танца из г. Ярославля, г.Красногородска, г.Нижнего Новгорода, г.Мурманска, г.Новосибирска, г.Арзамаса, г. Нижнекамска, г. Камешково, г. Калининграда, г.Енисейска, г. Гурьевска.

Как пишет vk.com/odkkirova, большая заслуга в успешном выступлении и балетмейстера Светланы Ивановны Коржевой, постановщика номеров Бирюковой Софьи Дмитриевны.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457281492%2Fwall-23902826_25163