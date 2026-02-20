Ансамбль «Форсаж» из Мурманской области завоевал пять наград на международном конкурсе в Петрозаводске

Народный самодеятельный ансамбль эстрадного танца «Форсаж» успешно выступил на XI Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Энергия Севера». Заполярный коллектив под руководством балетмейстера Светланы Коржевой покорил жюри и вернулся домой с пятью наградами.

Как сообщает vk.com/murmanculture, конкурс собрал 42 коллектива — около 1500 танцоров со всей России и зарубежья. Высокую оценку экспертов получили выступления северян в разных номинациях: дипломы лауреата III степени — в «Эстрадном танце», «Уличном танце» и «Стилизации народного танца»; дипломы I степени — в номинации «Детский танец» для участников до 9 лет.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286290%2Fwall-139605315_32078