Ансамбль классического танца «Снежинка» центра образования «Лапландия» стал лауреатом международного конкурса-фестиваля

В Петрозаводске завершился IX Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Энергия Севера – 2025». Ансамбль классического танца «Снежинка», представляющий Мурманскую область, стал лауреатом конкурса-фестиваля.

Конкурс собрал более тысячи участников – лучшие хореографические коллективы из Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска, Рязани, Тольятти, Набережных Челнов, республик Карелия и Марий Эл, Московской, Ленинградской, Смоленской областей и других регионов России. Оценивали конкурсантов ведущие специалисты в области хореографического искусства.

По итогам конкурсной программы образцовый детский коллектив Мурманской области – ансамбль классического танца «Снежинка» под руководством Татьяны Нерадковой был награждён дипломом лауреата 2-й степени в номинации «Стилизация народного танца» (за номера «Северный танец» и «Приднестровские мотивы»), дипломом лауреата 3-й степени в номинации «Классический танец» (за номера «Венский вальс» и «Серенада») и дипломом 1-й степени в номинации «Современная хореография» (за номера «Журавли» и «Листья и ветер») в смешанной возрастной категории.

В гала-концерт из 160 представленных номеров вошло всего десять. В их числе – танец ансамбля «Снежинка» «Приднестровские мотивы».

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в Мурманской области активно улучшаются условия для детей и молодёжи в сфере дополнительного образования и досуга. Обновление объектов культуры, образования и спорта является одной из приоритетных задач стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/