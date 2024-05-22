Ансамбль народной песни «Любава» представил Мурманскую область на III Международном фестивале народного творчества

Международный фестиваль народного творчества имени заслуженного деятеля искусств России Андрея Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!» состоялся в Липецке.

Участниками фестиваля стали народные хоры, ансамбли народной песни, фольклорные коллективы, ансамбли народного танца и ансамбли песни и танца Республики Абхазия, Республики Беларусь и 24 субъектов Российской Федерации из 8 федеральных округов. В составе жюри - ведущие специалисты народно-певческого, фольклорного, хореографического жанров, деятели культуры и искусства из разных регионов страны.

Как пишет vk.com/murmanculture, Мурманскую область на фестивале представил народный самодеятельный коллектив ансамбля народной песни «Любава» Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова. Артисты коллектива получили диплом Лауреата I степени в номинации «Ансамбли народной песни».

Фестиваль способствует укреплению народных традиций, развитию и сохранению культурного наследия. Конкурс организован управлением культуры и искусства Липецкой области при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273624%2Fwall-139605315_26786