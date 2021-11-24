Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота выступил для военнослужащих дальней авиации в Заполярье

В Мурманской области в городском Доме офицеров для военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей состоялись праздничные мероприятия, посвящённые окончанию учебного года.

Перед зрителями выступил Ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, а также художественные коллективы авиационного гарнизона.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на торжественном мероприятии состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих из числа личного состава смешанного авиационного полка дальней авиации. Им были вручены ценные подарки, благодарственные письма и грамоты.

«Культурная программа вечера получилась очень колоритной. Зрители тепло приняли и долго не хотели отпускать военных артистов», - сообщил заместитель командира авиационного полка по военно-политической работе майор Дмитрий Беляков.