Ансамбль песни и пляски Северного флота – лауреат I степени X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски ВС РФ

В прошедшие выходные завершился юбилейный Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски ВС РФ. На сцене Самарского гарнизонного Дома офицеров коллективы представили программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также различные танцы и пляски.

В Доме офицеров Самарского гарнизона коллектив Ансамбля песни и пляски Северного флота выступал на одной сцене с 12 коллективами, представляющих военные округа, флоты, Воздушно-космических силы, рода войск ВС РФ, а также Железнодорожные войска. Всего в фестивале принимало участие более 1500 военных артистов.

В состав жюри вошли представители Главного военно-политического управления МО РФ, а также известные деятели культуры и искусства Самарской области.

В ходе фестиваля также состоялись 18 выездных выступлений военных коллективов в населённых пунктах Самарской области.

Ежедневно на концертах в Доме офицеров Самарского гарнизона было не менее тысячи зрителей, а за время проведения конкурса его аудитория составила более 25 тысяч человек.

В рамках фестиваля лучшие артисты ансамбля песни и пляски Северного флота были награждены почётными грамотами и отмечены званиями. Как сообщает vk.com/samaravoenfilm, артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота стали лауреатами I степени, а также были удостоены высоких наград в личных номинациях. Так, бессменный ведущий Валерий Вишняков стал обладателем награды «Лучший в жанре конферанса», а в номинации «Лучший танцор» победителем признан артист балета Андрей Замесов.

Фото: https://vk.com/samaravoenfilm?z=photo-214628814_457239142%2Fwall-214628814_1234